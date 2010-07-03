Онищенко не поддержал инициативу вернуть пиво на футбольные стадионы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 предложение вернуть на футбольные стадионы продажу пива. Политик не одобрил введение такой меры, отметив, что футбол – один из самых массовых видов спорта в нашей стране, а распитие алкогольных напитков во время проведения игры не сулит ничего хорошо.
"Это будет самое главное общество по спаиванию молодого поколения нашей страны. Это касается моих внуков и внуков подавляющего большинства россиян", – подчеркнул он.
В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поддержал законопроект, передает ТАСС. По его словам, это очень хорошее решение, которое создает удобство для зрителя.
Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом сообщил депутат Госдумы России Игорь Лебедев.
По его словам, этот законопроект будет рассмотрен в профильном комитете по экономической политике.
"Если по срокам все благополучно сложится, в ноябре нижняя палата рассмотрит его в первом чтении, а уже к новому году закон может быть принят окончательно", – сообщил депутат.
Торговать пивом смогут только те предприятия, которые заключили договор с организаторами соревнований. Деньги, которые они получат от таких контрактов, будут направляться на финансирование спорта.
Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
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