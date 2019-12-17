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Общество

08:39

Названы напитки, которые вызывают самое тяжелое похмелье

общество

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Ученые выяснили, какие напитки могут вызвать самое тяжелое похмелье. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование провели эксперты из Брайтонского университета в Великобритании. Они выяснили, что сильнейшее похмелье могут вызвать херес и портвейн.

По словам автора Хала Сосабовски, быстрое опьянение при употреблении этих напитков возникает из-за их крепости, равной порядка 20%. Отмечается, что спиртное всасывается в кровь быстрее, а усваивается медленнее, так как это подавляет работу клеток желудка. Если взять для сравнения пиво, то оно не может быстро пьянить, поскольку в нем содержится низкий градус содержания алкоголя.

Исследователь также дал рекомендации, как правильно употреблять алкоголь, чтобы избежать негативных последствий. Он указал на то, что не стоит чередовать спиртное и воду. По его мнению, это не поможет избежать быстрого опьянения и не поспособствует отсутствию похмелья.

Ранее сообщалось, сколько россияне готовы потратить на алкоголь для новогоднего стола. Оказалось, что траты на спиртное составили 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины.

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