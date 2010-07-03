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Общество

12:38

Жириновский призвал депутатов не пить алкоголь в новогоднюю ночь

власть общество

Фото: depositphotos/olgasweet

Владимир Жириновский во время заседания нижней палаты парламента попросил коллег не пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщает Агентство "Москва".

"Давайте в Новый год ни одной капли не выпьем и не будем курить", – заявил лидер партии ЛДПР. Также он призвал не принимать закон о курительных комнатах в аэропортах.

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов. Ко второму чтению были также одобрены поправки о необходимости скрыть курящих. Парламентский комитет по охране здоровья предложил сделать зоны для курения непрозрачными, чтобы другие люди могли "избежать возможности наблюдения за курением".

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

По данным социологов, порядка 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В связи с этим авторы инициативы предложили разрешить курение в "специально выделенных изолированных помещениях", которые были бы оборудованы системами вентиляции. Идею вернуть места для курения в аэропорты поддержал и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Комнаты для курения могут вернуться в аэропорты

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