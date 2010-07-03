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Общество

19:10

"Можно и без курения обходиться". Брюн – о курилках в аэропортах

общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн прокомментировал сайту Москва 24 законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов.

По мнению представителя Минздрава, курящие люди некоторое время могут обойтись и без сигарет. "Все мы в таком положении были, можно было и без этого обойтись, я не вижу препятствий по этому поводу. У нас одно время и про курилки в школах рассуждали. Так что, я думаю, можно и без курения в аэропортах обходиться, ничего не произойдет", – посчитал специалист.

Во вторник, 10 декабря, депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов. Ко второму чтению были также одобрены поправки о необходимости скрыть курящих.

В июле законопроект прошел первое чтение в Госдуме. В четверг он будет включен в повестку дня заседания Госдумы в третьем и окончательном чтении.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения.

Комнаты для курения могут вернуться в аэропорты

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