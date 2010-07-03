Россиянам рассказали, что делать при отравлении в ресторане

10:13
10:13
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Фото: depositphotos/pressmaster
В Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации посетителям ресторанов и кафе на случай, если случилось отправление. В ведомстве советуют обратиться к медикам – это нужно для квалифицированной помощи и сбора доказательств.
"Вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение", – сообщают в ведомстве.
Нужно сохранить чек из заведения или выписку по банковскому счету. Еще одно требование – найти пару свидетелей.
Далее алгоритм действий таков: нужно направить претензию администрации ресторана с копиями чека и медзаключения. В претензии можно потребовать возвратить стоимость еды, а также компенсировать стоимость лечения и утраченный заработок из-за больничного. Важный момент: претензию нужно направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если на ваше письмо никто не отреагировал, то можно обратиться в суд.
Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов на Лесной улице отравились 20 человек. У многих температура держалась несколько дней, некоторым пришлось остаться в инфекционной больнице. Оказалось, что все пострадавшие ели устриц. По словам посетителей, администрация ресторана вместо диалога предпочла удалить гневные комментарии на своем сайте. Однако люди могут быть виноваты сами. Диетологи говорят, что есть устриц нужно было по правилам.
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