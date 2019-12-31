Нарколог рассказал, как быстро вылечить похмелье после Нового года

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что активный отдых может быть опасен в борьбе с похмельем после новогоднего застолья. Специалист рассказал о том, как победить последствия праздничных гуляний без риска для здоровья.

В первую очередь Брюн предложил не предпринимать никаких действий до вечера. "Если похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать часов до трех, самый край – до шести вечера 1 января", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.

Но, если спустя время лучше не стало, нарколог предлагает выпить кефир или некрепкий чай. "Также можно белковые бульоны, рассол очень хорошо помогает, хаш, недоеденный холодец или нежирная яичница. Главное не есть ничего сладкого: любая сладость затрудняет переработку алкоголя, состояние может ухудшиться", – добавил Брюн.

Что делать категорически запрещается, так это пить крепкий кофе или пытаться прогнать похмелье активными прогулками.



Евгений Брюн главный нарколог Минздрава РФ Кофеиновые напитки лучше не пить. Это смертельно опасная штука. Также категорически опасен активный отдых в любом виде. Лучше всего первые сутки отдыхать дома, ведь алкоголь выходит из организма от трех дней и более.

Ранее главный диетолог города Антонина Стародубова рассказала, как отметить предстоящий праздник без последствий для здоровья. Врач посоветовала не садиться на строгие диеты незадолго до Нового года, а также постараться не переедать непосредственно во время застолья.