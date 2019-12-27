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Общество

11:20

Нарколог рассказал об опасности сочетания таблеток и алкоголя

общество медицина

Фото: depositphotos/DragonImages

Подавляющее большинство современных лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, очень опасно смешивать алкоголь с одним из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислотой ("Аспирин"). В сочетании с алкоголем это вещество снижает свертываемость крови, а также может спровоцировать кровотечение.

Смешение алкоголя и антигистаминных препаратов может привести к утрате контроля и провалам в памяти. Опасно сочетание алкоголя и транквилизаторов, поскольку может вызвать неконтролируемое алкогольное опьянение.

Не следует употреблять спиртное вместе с препаратами, снижающими давление. Это может очень резко снизить артериальное давление, что грозит ишемическим инсультом или инфарктом.

Брюн подчеркнул, что некоторые препараты условно можно смешивать с алкоголем. Речь идет о лекарствах, которые снижают нагрузку на желудок. Такие препараты следует употреблять с определенным интервалом.

"Такие препараты лучше принимать после употребления алкоголя. Я бы рекомендовал 2-3-часовой интервал", – заключил он.

Ранее Евгений Брюн призвал родителей не показывать детям удовольствие от распития спиртного. Он обратил внимание россиян на то, что дети любят повторять за взрослыми.

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