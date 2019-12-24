Назван самый безопасный алкогольный напиток

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Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино, сообщил главный внештатный специалист – психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Рекомендация нашего профессионального сообщества – сухое белое вино. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности – танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве", – цитирует Брюна Агентство "Москва".

В то же время он обратил внимание, что не существует абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. По его словам, пить нужно немного, а промежутки между употреблением алкоголя должны быть как можно больше.

Ранее Брюн рекомендовал не начинать праздновать Новый год на работе с распитием спиртных напитков. Он пояснил, что подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению. Брюн также посоветовал не смешивать алкоголь с газированными напитками, пояснив, что в этом случае может произойти "алкогольный удар".

Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его, отмечают специалисты. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.