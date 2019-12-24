Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:45

Назван самый безопасный алкогольный напиток

общество

Фото: depositphotos/dasha11

Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино, сообщил главный внештатный специалист – психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Рекомендация нашего профессионального сообщества – сухое белое вино. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности – танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве", – цитирует Брюна Агентство "Москва".

В то же время он обратил внимание, что не существует абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. По его словам, пить нужно немного, а промежутки между употреблением алкоголя должны быть как можно больше.

Ранее Брюн рекомендовал не начинать праздновать Новый год на работе с распитием спиртных напитков. Он пояснил, что подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению. Брюн также посоветовал не смешивать алкоголь с газированными напитками, пояснив, что в этом случае может произойти "алкогольный удар".

Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его, отмечают специалисты. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика