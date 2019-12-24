Роспотребнадзор советует не торопиться с сервировкой новогоднего стола

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Специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, что срок годности салатов, закусок и горячих блюд, которые подаются к традиционному новогоднему ужину, ограничен. В связи с этим готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно, передает "Интерфакс".
"Сроки годности очень коротки – от 6 до 18 часов, далее в любом продукте начинаются процессы микробиологической порчи. На первый взгляд они не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление", – рассказали специалисты.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что все предновогодние заготовки нужно хранить только в холодильнике. Уже встретив Новый год, скоропортящиеся блюда также надо убрать на холод. На праздничном столе можно оставить лишь фрукты в ненарезанном виде.
Специалисты советуют не покупать алкоголь и продукты для новогоднего стола с рук, а отдать предпочтение действующим предприятиям торговли. Обязательно нужно обращать внимание на сроки годности и условия хранения продуктов, указанные на этикетке.
Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.
Диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.
Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.
Соленья также оказались в числе угроз для фигуры. По мнению специалиста, маринованные овощи желательно заменить на свежие. От употребления сладостей также нужно отказаться, отдав предпочтение фруктам. Десерты же рекомендуется оставить до утра и не наедаться ими в новогоднюю ночь.
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