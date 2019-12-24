Брюн рекомендовал москвичам не начинать отмечать Новый год на работе

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Не стоит начинать праздновать Новый год на работе с распитием спиртных напитков из-за риска отравления алкоголем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста-нарколога департамента здравоохранения города Евгения Брюна.

"В этом году 31 декабря – это рабочий день. И многие могут начать праздновать на работе. Я не рекомендую этого делать, так как у алкоголя прежде всего токсическое действие", – пояснил специалист.

Он пояснил, что подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению. Брюн также посоветовал не смешивать алкоголь с газированными напитками, пояснив, что в этом случае может произойти "алкогольный удар".

"Такая ситуация не дает возможности контролировать дозировки употребляемого алкоголя и приводит к различным тяжелым последствиям для организма", – сказал Брюн.

По словам специалиста, не существует безопасной с точки зрения медицины дозы алкоголя. Он посоветовал ограничиться одним бокалом сухого вина или шампанского, если нет возможности полностью отказаться от спиртного. При этом Брюн отметил, что сухое белое вино считается самым безопасным алкогольным напитком.

Ранее Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его, отмечают специалисты. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.

В свою очередь, врач-диетолог Андрей Бобровский дал совет, как сохранить свое здоровье после выпитого в новогоднюю ночь шампанского. Специалист утверждает, что в этом вопросе главное соблюдать свою меру, чтобы не получить впоследствии плохое самочувствие и возможное отравление.

