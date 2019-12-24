Диетолог дал совет, как сохранить здоровье после шампанского

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Врач-диетолог Андрей Бобровский дал совет, как сохранить свое здоровье после выпитого в новогоднюю ночь шампанского. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что в новогоднюю ночь игристые вина и шампанские становятся не только источниками праздничного настроения, но и причиной последующей головной боли.
Он напомнил, что в напитке содержится сахар, который негативно влияет на организм человека и может скрыть от него количество выпитого алкоголя. Помимо этого, "газированность" напитка может незаметно спровоцировать "удар" пузырьками в неподходящий момент празднования, отмечает диетолог.
При этом Бобровский утверждает, что в этом вопросе главное соблюдать свою меру, чтобы не получить впоследствии плохое самочувствие и возможное отравление.
"Все-таки шампанское в адекватных количествах – это хороший новогодний напиток. Это новогодняя традиция, против которой я, как диетолог, выступать ни в коем случае не буду. Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму", – сказал диетолог.
Андрей Бобровский также прокомментировал один из популярных среди россиян способов загадывать желание в новогоднюю ночь. Речь идет о поджигании бумажки над бокалом шампанского и выпивании его после попадания пепла в фужер.
Он отметил, что в данном случае вероятность отравления сводится к минимуму из-за низкой температуры горения бумажки, однако в этом вопросе он все-таки посоветовал отдать предпочтение стандартному загадыванию желаний под бой курантов.
"Температура горения такая, что отравиться там чем-то нельзя. Никакие бактерии в получившемся пепле не переживут горение бумаги. Но, на мой взгляд, это очень странная и не самая хорошая традиция. Лучше просто загадайте желание под бой курантов", – заключил врач.
Ранее диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.
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