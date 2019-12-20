Дорог не подарок: новогодние сюрпризы и традиции для самых маленьких

Каждый год одна и та же проблема волнует родителей всего мира: что подарить ребенку на Новый год? Каким должен быть настоящий новогодний подарок, чтобы надолго подарить радость самым маленьким – тем, кто ждет Новый год как большое чудо, читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Разговорились с приятельницей о подготовке к Новому году, к слову сказала, что подарки младшей парочке моих детей уже готовы. Она тут же буквально с ножом к горлу: расскажи, что купила, может, и я то же самое куплю, а то не представляю, что дарить. И она не одинока, конечно. Множество родителей как минимум два раза в году сходят с ума от мысли: что подарить ребенку – ко дню рождения и на Новый год. Часто, очень часто, они тратят огромные суммы на крутые подарки, которые ребенок через пару дней задвигает подальше, и они пылятся годами. Почему? Потому что не радует. Потому что родители хотели, как лучше, а получилось, как обычно. Не угадали.

Мне "повезло", дни рождения всех моих четверых детей очень близки к новогодней дате, поэтому я с детства старших четко разграничила эти два праздника: ко дню рождения подарки позначительнее по смыслу и сумме потраченных на них средств (ну, к примеру, электрическое пианино), к Новому году что-то менее крупное, но совсем не менее радующее и приятное.

Это не так важно, просто у меня так сложилось. Важно другое. И об этом я сказала приятельнице, отвечая на ее вопрос. О том, что подарки, которые я приготовила своим, на 99% окажутся ненужными и неинтересными для ее детей.

И вот в этом как раз и есть самое важное.

Ему ничего не интересно. У него все игрушки на пять минут. Родители очень часто так говорят. Да, детям, особенно маленьким, еще не хватает ресурсов нервной системы на длительные увлеченные занятия чем-то. Но к любимым игрушкам они готовы возвращаться снова и снова. Я думаю, чтобы выбрать ребенку по-настоящему дорогой подарок (не в смысле его цены), нужно быть внимательным к нему в обычной жизни, тогда нам станет очевидно, что именно способно обрадовать малыша и дарить ему эту радость долго.

Какое-то время назад моя трехлетняя дочь обнаружила фонарики в телефонах моем и мужа. Она вообще очень любит игру света и теней, а тут оказалось, что светом можно управлять, практически повелевать. Но вот незадача: мама и папа почему-то не хотят отдавать свои гаджеты в безраздельное пользование ребеночку, а еще они сердятся, если убегаешь с их телефоном, а потом роняешь его. Правда же из всего этого напрашивается очевидное: если подарить ей фонарик, она будет счастлива? И теперь моя девочка счастлива вдвойне. На день рождения ей подарили два крутых фонарика с разными режимами освещения: один надевается на голову, как у шахтера, второй – карманный. Ребенок в полном восторге бегает по квартире с фонарями, и это занятие способно увлечь очень непоседливую девочку довольно надолго.

Я уверена, кто-то скажет, фу, какая ерунда – ребенку фонарик. Если исходить из наших представлений о подарках, из наших представлений о детях и их желаниях, может показаться и так. Но то, как таким неподарочным подаркам радуются дети, говорит само за себя.

На Новый год моя трехлетняя дочь получит вполне детский подарок, но тоже очень адресный. Недавно она переболела ОРВИ несколько раз подряд, и каждый раз, когда педиатр приходила к нам домой, мне приходилось гоняться за драпающей от меня с чужим фонендоскопом очень шустрой, несмотря на болезнь и температуру, девочкой. А еще она в этот период полюбила "мерить" всем домочадцам температуру электронным градусником.

Я не исключаю, что игрушечный фонендоскоп не так ее порадует, как настоящий, ну что ж, тогда придется покупать новый подарок уже не в детском магазине, а в медтехнике.

А годовалой дочери, которая сейчас страстно увлечена изучением разных текстур, – простынь или плед может наглаживать несколько минут с огромным интересом, – достанется книжка "Погладь меня", на каждой странице которой есть имитация шерсти того или иного животного: от овечки до кошки. Я отчетливо представляю, с каким восторгом малышка будет ковырять пальчиком пусть не настоящую шерстку.

Мне кажется большой ошибкой приурочивать какие-то крупные траты на очевидно необходимые (по мнению родителей) вещи к Новому году или дню рождения, преподносить их как подарок. Если вы все равно планировали купить малышу бизиборд или навороченный сортер, лыжи или самокат, беговел или санки, не стоит жадничать, купите их просто так, к сезону или к возрасту, ну или, если все же хочется подарить именно это на праздник, добавьте к подарку что-то еще, что гарантированно порадует вашего малыша.

И совершенно напрасно. Не стоит переносить на малыша свои ожидания. Он видит мир иначе. Он будет радоваться тому, что у нас – взрослых – не вызовет вообще никаких эмоций. Или разве что недоумение. На днях прочла в ленте фейсбука про малыша, который попросил у Деда Мороза на Новый год гирлянду из... сосисок. И что-то мне подсказывает, что если он получит именно то, что заказал, то будет самым счастливым ребенком на свете, потому что мечты должны сбываться.

Ага! – скажет опытный родитель. А что делать, когда в мечтах у ребенка что-то совершенно заоблачное по цене или невозможное по выполнению? У совсем маленьких детей такое случается реже, чем у уже подросших, но еще верящих в волшебную силу Деда Мороза. Но на самом деле нет неразрешимых проблем: вопрос снимается добрым ответным письмом Деда Мороза, который рассказывает, почему он не смог, например, принести в подарок стеклянный шар с Эйфелевой башней – не успел долететь до Парижа (это я тоже прочла у одной мамы в фейсбуке), ведь писем от детей пришло очень много, зато нашел для малыша прекрасный шар с собачкой, ведь он очень любит собак.

Совершенно точно, праздник можно сделать радостным для детей, а подготовку к нему не обременительной для родителей, было бы желание. А еще его можно ждать с удовольствием, каждый день создавая себе настроение. Мне нравится, как на нашей почве прижилась не наша вовсе, но такая замечательная традиция, как адвент (предрождественский период в католической церкви), с отсчетом дней не до западного Рождества, а до Нового года. Можно купить специальный адвент-календарь, можно самим его смастерить и приготовить задания и награды на каждый день.

Вполне можно обойтись и без заданий, если дети слишком малы, можно оставить "за кадром" сладости и ежедневные мелкие подарки, если это не вписывается в систему ваших семейных ценностей и подходов к воспитанию. В этом декабре мы с малышами раз в неделю добавляем новогодних украшений в доме. И каждый день по вечерам читаем одну новогоднюю сказку, отсчитывая, сколько дней осталось до нового года, чтобы каждый декабрьский день сам по себе становился нашим маленьким новогодним подарком.