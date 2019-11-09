Как сохранить отношения с ребенком-тинейджером

Спросите опытных родителей, какой возраст детей они считают особенно сложным. Кто-то вспомнит кризис трех лет, кто-то ответит, что тяжелее всего с младенцами, но совершенно точно все сойдутся во мнении, что подростковый возраст – огромное испытание для родителей. Можно ли пережить этот период взросления детей с минимальными потерями для обеих сторон, читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.



Мои старшие дети, к счастью, уже вышли из подросткового возраста, а младшие еще нескоро в него войдут. Но я уже с ужасом думаю о том, что ждет меня через десять примерно лет. Почему "к счастью" и "с ужасом"? Да потому что какими бы понимающими и продвинутыми ни были родители, какими бы ангельскими ни случились дети, все равно – пережить подростковый возраст без потерь для обеих сторон очень и очень сложно.

Тинейджеры (дети в возрасте примерно с 13 до 19 лет – границы могут сдвигаться из-за индивидуальных особенностей ребенка и среды, в которой он живет) не просто проверяют мир на прочность, это они уже сделали в более нежном возрасте, они чувствуют перемены в себе, своем теле, они осознают, что взрослеют, и хотят, чтоб у них все было по-взрослому. Это возраст, когда дети хотят казаться взрослыми. Именно казаться, а не быть, потому что быть по-настоящему взрослыми они не готовы (да и предложи им, сами не захотят) и на самом деле думают только об одной стороне медали: "Взрослым все можно, они сами за себя решают, я тоже так хочу, я уже вырос". И тут на их пути, как правило, появляется препятствие. Назойливое, занудное существо, которое никак не может понять, что они уже взрослые и самостоятельные, которое лезет со своими советами или требованиями и от которого трудно избавиться, потому что ты от него зависишь, и это существо – твой родитель.

И множество ошибок совершается именно потому, что взрослые не отдают себе отчет в том, что фарш невозможно провернуть назад. Или наоборот, в попытке перестроиться на новую волну отношений перебарщивают с "демократией". Особенно сложно принять то, что приоритетом в отношениях и авторитетом в этом возрасте часто становятся друзья, а не родители.

Родители боятся пубертата не только потому, что опасаются, что дети могут натворить что-то непоправимое или "пойти по кривой дорожке", они боятся потерять связь с собственным ребенком, что, в общем, надо признать, случается часто.

Мало кто сможет в такой ситуации выдохнуть: уф, наконец-то он подрос, я могу стать чуточку свободнее от своих родительских забот. Чаще родители тревожатся: с кем он, где он, чем занят, как влияют на него эти люди?

Мне кажется, первая и главная задача родителя тинейджера – снизить собственный уровень тревоги относительно новой, подростковой, жизни ребенка. Это сложно, да.



Конечно, нет никакого общего совета или рецепта, как спокойно относиться к подростковым закидонам и выходкам, как не перегнуть палку или не проглядеть что-то нехорошее. Хотя нет, одно общее место в этой истории есть. Оно вообще общее для родительства. Это принятие.

Примите своего подростка таким, какой он есть. Таким стремительно меняющимся, неуклюжим, резким, дерзким, хамоватым, раздражительным и раздражающим. Помните, как вы принимали его истерики, когда ему было два года? Ну вот и сейчас примите, как бы трудно вам это ни было.

Мои старшие дети, к счастью, не устраивали ничего сверхъестественного в подростковом возрасте. Ну или я не помню. Или просто границы сверхъестественного для меня чуть шире, чем для других родителей. Ну да, дочь с подругой лет в 15 замели в отделение за нарушение "комендантского" часа. Ну да, сын достал всю семью до печенок со своей "дотой" ночами напролет. Ну да, было многое, что тревожило, беспокоило, раздражало, пугало.

Меня не надо посвящать во все тонкости. Я уже не задаюсь вопросами "А ты пообедал?" и "А шапку надел?" Я осознаю, что опекать 15-летнего как пятилетнего – верный путь в никуда. И что пришло время отделять зерна от плевел и определять приоритеты. И в моих приоритетах оказались взаимное доверие и безопасность ребенка. Именно поэтому одной из самых важных вещей для меня было донести до детей то, что если они не хотят, они могут не говорить мне, где и с кем они, если так сложилось, они могут задержаться где-то допоздна, но они обязаны быть со мной на связи, позвонить и предупредить – я должна знать, что они в безопасности.

У вас могут быть и другие приоритеты. Главное – понимать, что их не может быть много, на то они и приоритеты, что относительно ровный путь подростка к взрослению – это путь ваших с ним компромиссов. Он будет стараться прогнуть мир под себя, это нормально. А ваша задача – сделать так, чтоб его и ваш мир не рухнул.

И поэтому вам стоит идти рядом. Не впереди и не сзади, а рядом.

Если он хочет права, хочет по-взрослому, дайте ему почувствовать и ответственность. Ведь взрослость часто в понимании тинейджера – это вседозволенность. Они не знают или не замечают обратной стороны этой медали. Значит, надо им ее показать. Да, это вполне возможно вызовет сопротивление. В подростковом возрасте вообще много сопротивления. И родителю надо быть к этому готовым. Быть рядом, быть всегда на стороне ребенка – не значит быть его партнером по подростковым безумствам, не значит поощрять любые прихоти и фантазии. Это значит не просто всегда быть на связи, но и обладать сверхспособностью почувствовать, что твои советы и объяснения, а иногда предостережения и даже вмешательство нужны и уместны именно в этом случае, а в следующий раз вовремя остановить в себе желание "помочь" словом или делом.



Мы привыкли контролировать детей. Во многом. Иногда почти во всем. Чем младше ребенок, тем строже контроль. Но вспомните, чего касался этот контроль, когда ваше дитя было младенцем или годовалым малышом? Правильно, безопасности. Чтобы ребенок не навредил себе или кому-то. В подростковом возрасте все примерно так же. Родительский контроль должен касаться вопросов безопасности, вот только тинейджер давно умеет больше, чем младенец. И риски у него совсем другие. И если в вопросах безопасности любой родитель будет нерушимой скалой, которую не сдвинуть с ее позиций, то во всем остальном, повторю, надо уметь искать компромиссы. И балансировать на тонкой грани, чтобы не начать поощрять нечто потенциально или реально опасное или, наоборот, превратиться в надзирателя, пресекающего любую попытку выйти из-под тотального родительского контроля.

Невозможно выстроить доверительные и открытые отношения с подростком (а именно такие отношения я считаю самыми конструктивными и имеющими "светлое будущее"), если до этого вы с ребенком выстраивали совершенно другую ролевую модель: контрольно-подчинительную.

Не надо бояться ошибок. Нет формулы идеального родительства. Мы все равно их совершаем рано или поздно, чаще или реже. Может быть, вам, как и мне, поможет осознание того, что мой ребенок – это не моя собственность. Это отдельный человек, совсем другой и вовсе не обязанный быть таким же, как его родители. Я должна не делать его каким-то, а показывать и рассказывать, что есть что, как отличать добро от зла, хорошее от плохого, говорить и демонстрировать своим образом жизни свои ценности. Я должна помочь ему вырасти здоровым и порядочным человеком, который проживет свою жизнь достойно. Я должна быть рядом, но не жить за него.

И еще одно: иногда что бы вы ни делали, как бы ни старались, связь все равно рвется.

Подросток отдаляется, и вам кажется, что вы теряете его. Теряете навсегда. Иногда и мне казалось, что так и будет. В самые сложные дни я ни за что бы не поверила, если бы мне сказали, что у меня с выросшей дочерью отношения будут теплей, чем в ее детстве, потому что подростковая буря сметала на своем пути все нежное и доброе, что в них было. Но даже в минуты родительского отчаянья я понимала, что должна не оставлять усилий и продолжать принимать своего ребенка таким, каким он стал. И жизнь показала, что это верная стратегия, потому что ваше неустанное движение души способно вызвать движение навстречу, и утраченную (на время) связь можно будет восстановить, когда ваш подросток вырастет.