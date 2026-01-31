РИА Новости: певица Елка отказалась от украинского гражданства

Фото: Москва 24/Станислав Яковлев

Певица Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив) отказалась от украинского гражданства, сообщает РИА Новости.

Артистка является уроженкой Закарпатской области. По данным СМИ, о получении российского гражданства она уведомила соответствующие органы в 2024 году. Тогда она носила фамилию Астахова, поскольку была замужем за Сергеем Астаховым, с которым позже развелась.

Ранее певица намекнула, что вышла замуж – она опубликовала видео, в котором идет по мосту за руку с неизвестным мужчиной.

Пара на кадрах обнимается и держится за руки, при этом крупным планом показана правая рука Елки. На безымянном пальце заметно обручальное кольцо.

