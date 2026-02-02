Собянин: выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала одной из самых посещаемых в столице, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Он отметил, что выставку увидели свыше 330 тысяч человек. Всего в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ было 115 произведений, посвященных Москве, при этом некоторые из них впервые покинули стены Русского музея.

Кроме того, для гостей проводили обзорные и тематические экскурсии, а особым интересом экспозиция пользовалась у школьников. Всего на выставке побывали около 125 тысяч учащихся, то есть около 40% от всех посетителей, или каждый 10-й школьник города.

"На выставке они смогли буквально увидеть исторические события, о которых рассказывают в рамках учебной программы. Для ребят проходили бесплатные экскурсии, адаптированные для разных возрастов, а также образовательные мероприятия", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, на выставке побывали около 10 тысяч пенсионеров. С декабря 2025 года посещение для них было бесплатным.

Экспозицию также оценило жюри конкурса "Путеводная звезда", поскольку она одержала победу в специальной номинации "Москва в искусстве: выставка о Москве".

Градоначальник указал на то, что павильон № 1 продолжит развиваться как флагманская музейная площадка. Например, летом планируется открыть выставку, которая будет посвящена театральному искусству.

Помимо этого, в 2026 году в Москве будет организован ряд межмузейных проектов – выставка "Старый Пекин: праздник весны" в Музее Москвы, "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее и II Московская Международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт Музее.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что за 2025 год выставки и музеи Москвы, подведомственные департаменту культуры города, посетили более 22 миллионов человек.

В целом посещаемость культурных площадок увеличилась за год на 30%. Одними из наиболее популярных культурных точек стали Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Останкино и Кусково", Музей Москвы, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" и Государственный Дарвиновский музей.

