Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Производительность труда" помог бизнесу Москвы получить более 15 миллиардов рублей за четыре года. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, таких результатов удалось достичь за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь.

"Только в 2025 году больше 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, а свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами", – поделился глава города.

Всего к проекту присоединились 535 компаний, активную фазу завершили 480. Рост производительности труда в среднем увеличился на 52%. Также было достигнуто:



сокращение времени протекания процессов в среднем на 33%;

снижение объема незавершенного производства в среднем на 32%.

Приоритет был отдан секторам с низкой производительностью и высоким потенциалом роста. В их числе – обрабатывающая промышленность (59% участников), торговля (14%), а также строительство, туризм, транспортировка и хранение.

Отмечается, что столица первой в стране начала тиражировать инструменты повышения производительности на компании вне контура федерального проекта.



"К примеру, для малого и среднего бизнеса запущены бесплатные дистанционные курсы "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО". Уверен, теперь эффективных предприятий в городе станет еще больше", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что проект позволил компании из Москвы увеличить выпуск противопожарных устройств на 25%. Фирма выбрала в качестве пилотного потока процесс изготовления клапана PatAIR. Столичные эксперты проекта внедрили в компании производственный анализ и "диаграмму спагетти", что позволило сократить лишние перемещения сотрудников.