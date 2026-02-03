Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 09:32

Мэр Москвы

Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Производительность труда" помог бизнесу Москвы получить более 15 миллиардов рублей за четыре года. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, таких результатов удалось достичь за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь.

"Только в 2025 году больше 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, а свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами", – поделился глава города.

Всего к проекту присоединились 535 компаний, активную фазу завершили 480. Рост производительности труда в среднем увеличился на 52%. Также было достигнуто:

  • сокращение времени протекания процессов в среднем на 33%;
  • снижение объема незавершенного производства в среднем на 32%.

Приоритет был отдан секторам с низкой производительностью и высоким потенциалом роста. В их числе – обрабатывающая промышленность (59% участников), торговля (14%), а также строительство, туризм, транспортировка и хранение.

Отмечается, что столица первой в стране начала тиражировать инструменты повышения производительности на компании вне контура федерального проекта.

"К примеру, для малого и среднего бизнеса запущены бесплатные дистанционные курсы "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО". Уверен, теперь эффективных предприятий в городе станет еще больше", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что проект позволил компании из Москвы увеличить выпуск противопожарных устройств на 25%. Фирма выбрала в качестве пилотного потока процесс изготовления клапана PatAIR. Столичные эксперты проекта внедрили в компании производственный анализ и "диаграмму спагетти", что позволило сократить лишние перемещения сотрудников.

Читайте также


мэр Москвыбизнесэкономикагород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика