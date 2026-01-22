Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 09:33

Экономика

Компания Москвы увеличила выпуск противопожарных устройств благодаря федпроекту

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Федеральный проект "Производительность труда" позволил компании из Москвы увеличить выпуск противопожарных устройств на 25%, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Фирма выбрала в качестве пилотного потока процесс изготовления клапана PatAIR – устройства для противодымной вентиляции, которое локализует огонь и продукты горения в воздуховодах. Столичные эксперты проекта внедрили в компании производственный анализ и "диаграмму спагетти", что позволило сократить лишние перемещения сотрудников.

Также они перепланировали сборочный участок и ввели систему организации рабочего места по системе 5С, внедрили стандарты операционных процедур и автономного обслуживания оборудования.

Данные меры не только исключили потерю времени, но и повысили безопасность труда, а также стабилизировали производственный процесс. В результате время изготовления партии из 10 клапанов сократилось на 62% – с 131 до 50 минут.

"Выпуск продукции вырос почти на 25%: один сотрудник за смену изготавливает 5 противопожарных клапанов, а не 4, как было ранее. Общий экономический эффект компании от участия в федеральном проекте составит 6,5 миллиона рублей в год", – уточнили в ведомстве.

Сейчас компания планирует продолжать работу над повышением эффективности, распространяя опыт пилотного потока на другие процессы. В частности, 9 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, 2 стали сертифицированными тренерами, а еще 20 человек освоили онлайн-курс на платформе "производительность.рф".

Ранее производитель светового оборудования "Эйч Ти Эл" нарастил выпуск офисных светильников на 40% благодаря федпроекту. Время изготовления партии светильников из 300 штук сократилось на 75% – с 23 часов до почти 6, а объем незавершенного производства снизился на 10%. Экономический эффект от участия компании в федпроекте превысил 83 миллиона рублей.

Читайте также


экономикагород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика