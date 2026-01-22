Компания Москвы увеличила выпуск противопожарных устройств благодаря федпроекту

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Федеральный проект "Производительность труда" позволил компании из Москвы увеличить выпуск противопожарных устройств на 25%, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Фирма выбрала в качестве пилотного потока процесс изготовления клапана PatAIR – устройства для противодымной вентиляции, которое локализует огонь и продукты горения в воздуховодах. Столичные эксперты проекта внедрили в компании производственный анализ и "диаграмму спагетти", что позволило сократить лишние перемещения сотрудников.

Также они перепланировали сборочный участок и ввели систему организации рабочего места по системе 5С, внедрили стандарты операционных процедур и автономного обслуживания оборудования.

Данные меры не только исключили потерю времени, но и повысили безопасность труда, а также стабилизировали производственный процесс. В результате время изготовления партии из 10 клапанов сократилось на 62% – с 131 до 50 минут.

"Выпуск продукции вырос почти на 25%: один сотрудник за смену изготавливает 5 противопожарных клапанов, а не 4, как было ранее. Общий экономический эффект компании от участия в федеральном проекте составит 6,5 миллиона рублей в год", – уточнили в ведомстве.

Сейчас компания планирует продолжать работу над повышением эффективности, распространяя опыт пилотного потока на другие процессы. В частности, 9 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, 2 стали сертифицированными тренерами, а еще 20 человек освоили онлайн-курс на платформе "производительность.рф".

Ранее производитель светового оборудования "Эйч Ти Эл" нарастил выпуск офисных светильников на 40% благодаря федпроекту. Время изготовления партии светильников из 300 штук сократилось на 75% – с 23 часов до почти 6, а объем незавершенного производства снизился на 10%. Экономический эффект от участия компании в федпроекте превысил 83 миллиона рублей.