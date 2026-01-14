Столичная компания увеличила производство пергол в 1,5 раза благодаря федпроекту

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Московская компания "ЗАС Корпсан", которая специализируется на производстве террас и тентовых конструкций, нарастила выпуск пергол в 1,5 раза. Этого результата удалось достичь благодаря федеральному проекту "Производительность труда", сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.

При содействии столичных экспертов федпроекта предприятие усовершенствовало логистику внутри рабочего участка, переработало планировку, внедрило стандарты операций, систему предварительной комплектации и маркировку изделий, а также организовало хранение по принципам 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).

Эти меры поспособствовали повышению качества комплектования заказов, сократили количество ошибок и улучшили контроль на производстве. Теперь выпуск алюминиевых пергол увеличился на 57% – с примерно 560 до 880 квадратных метров в месяц. Кроме прочего, объемы незавершенного производства снизились на 39%, а экономический эффект от участия в проекте превысил 12 миллионов рублей.

Ожидается, что компания распространит полученный опыт на другие производственные участки. Для этого 14 работников обучились методикам бережливого производства, а двое из них стали сертифицированными инструкторами. Кроме того, три сотрудника прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф".

Ранее благодаря федпроекту производитель светового оборудования "Эйч Ти Эл" нарастил выпуск офисных светильников на 40%. Также время изготовления партии светильников из 300 штук сократилось на 75% – с 23 часов до почти 6, а объем незавершенного производства снизился на 10%. Экономический эффект от участия компании в федпроекте превысил 83 миллиона рублей.

