Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 13:50

Экономика

Столичная компания увеличила производство пергол в 1,5 раза благодаря федпроекту

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Московская компания "ЗАС Корпсан", которая специализируется на производстве террас и тентовых конструкций, нарастила выпуск пергол в 1,5 раза. Этого результата удалось достичь благодаря федеральному проекту "Производительность труда", сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.

При содействии столичных экспертов федпроекта предприятие усовершенствовало логистику внутри рабочего участка, переработало планировку, внедрило стандарты операций, систему предварительной комплектации и маркировку изделий, а также организовало хранение по принципам 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).

Эти меры поспособствовали повышению качества комплектования заказов, сократили количество ошибок и улучшили контроль на производстве. Теперь выпуск алюминиевых пергол увеличился на 57% – с примерно 560 до 880 квадратных метров в месяц. Кроме прочего, объемы незавершенного производства снизились на 39%, а экономический эффект от участия в проекте превысил 12 миллионов рублей.

Ожидается, что компания распространит полученный опыт на другие производственные участки. Для этого 14 работников обучились методикам бережливого производства, а двое из них стали сертифицированными инструкторами. Кроме того, три сотрудника прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф".

Ранее благодаря федпроекту производитель светового оборудования "Эйч Ти Эл" нарастил выпуск офисных светильников на 40%. Также время изготовления партии светильников из 300 штук сократилось на 75% – с 23 часов до почти 6, а объем незавершенного производства снизился на 10%. Экономический эффект от участия компании в федпроекте превысил 83 миллиона рублей.

Читайте также


экономикагород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика