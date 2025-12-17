Столичная компания увеличила выпуск светильников благодаря федпроекту

Фото: 123RF.com/photochicken

Московский производитель светового оборудования ООО "Эйч Ти Эл" нарастил выпуск офисных светильников на 40% благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

При содействии экспертов федпроекта предприятие упорядочило рабочие процессы, оптимизировало логистику в цехе, внедрило адресное хранение компонентов и создало наглядные инструкции для их размещения. Эти меры поспособствовали снижению потерь времени на технологических операциях, уменьшению количества производственного брака и повышению качества выпускаемых изделий.

В итоге время изготовления партии светильников из 300 штук сократилось на 75% – с 23 часов до почти 6. Выпуск товаров в пилотном потоке вырос на 40%: теперь один работник в час может собрать до 5 светильников вместо 3,5. Объем незавершенного производства снизился на 10%, а экономический эффект от участия компании в федпроекте превысил 83 миллиона рублей.

Производитель продолжит работать над повышением эффективности и распространит полученный опыт на другие процессы. Для этих целей бережливым технологиям обучили шесть сотрудников. Двое их них стали сертифицированными тренерами, еще трое прошли обучение на онлайн-платформе производительность.рф.

Ранее компания "Альфа Групп" благодаря федпроекту смогла увеличить производство заготовок для алюминиевой проволоки на 23%. На производстве оптимизировали рабочие процессы, внедрили стандарты уборки и нанесли разметку опасных зон.