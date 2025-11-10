Столичная компания увеличила производство заготовок для алюминиевой проволоки

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Московская компания "Альфа Групп" смогла нарастить производство заготовок для алюминиевой проволоки на 23%. В этом ей помог федеральный проект "Производительность труда", сообщил столичный департамент экономической политики и развития.

"Совместно с экспертами проекта на предприятии оптимизировали производственные процессы: систематизировали хранение материалов и инструментов, внедрили стандарты уборки и размещения оснастки, нанесли разметку опасных зон и оптимизировали процесс перемещения деталей между рабочими зонами", – цитирует ведомство Агентство "Москва".

Департамент отметил, что благодаря таким мерам компании удалось уменьшить простои, сократить брак, ускорить производственный цикл, увеличить безопасность труда и обеспечить порядок на рабочих местах.

В результате продолжительность изготовления партии алюминиевой проволоки объемом 20 тонн снизилась на 19%, с 110 до 89 часов. Кроме того, теперь бригада из 13 человек может выпускать 69 тонн продукции в сутки вместо 56 тонн. Неиспользуемые запасы в пилотном потоке сократились на 15%. Экономический эффект от участия компании в федпроекте составил более 78 миллионов рублей.

Более того, 14 сотрудников предприятия обучились бережливым технологиям, еще 6 человек прошли курс на онлайн-платформе "производительность.рф". Благодаря этому компания распространит полученный опыт на другие бизнес-процессы.

В 2026 году московские власти продолжат оказывать финансовую помощь высокотехнологичным предприятиям, а также компаниям, которые занимаются выпуском критически важной продукции, стимулируют научные разработки и обеспечивают расширение столичного экспорта.

Для этого в столице формируется необходимая инфраструктура. В частности, к 2030 году площади офисно-лабораторных объектов особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут увеличены в 3,5 раза.

