Московская компания увеличила выпуск материнских плат благодаря федпроекту

Столичный производитель электроники ООО "Алт Мастер" увеличил выпуск материнских плат в 1,5 раза в рамках федерального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как пояснили в ведомстве, компания выбрала производство соответствующего товара в качестве пилотного проекта по внедрению бережливых технологий. Доля этих плат в выручке предприятия превышает 20%.

Участие экспертов федерального проекта позволило фирме ввести почасовой анализ производства, организовать рабочее пространство по принципам 5С, перепланировать участок и усовершенствовать техническую документацию. Данные меры позволили сократить временные затраты на производство.

В результате процесс изготовления партии из 25 плат ускорился на 75%, сократившись с 126 до 32 часов. Это поспособствовало увеличению производительности товаров более чем на 50%. В частности, теперь один сотрудник создает около 12 плат за смену вместо 8.

В свою очередь, объем незавершенного производства сократился на 18%, а экономический эффект для предприятия составил более 12 миллионов рублей.

"Предприятие продолжит работать над повышением эффективности и распространит полученный на пилотном потоке опыт на другие процессы. Для этого бережливым технологиям обучили 14 сотрудников, из них двое стали сертифицированными тренерами. Семь сотрудников прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф", – добавляется в сообщении.

Компания работает на рынке уже 20 лет и специализируется на контрактной сборке электроники. Она осуществляет полный цикл производства, включая поверхностный монтаж, сборку и упаковку продукции.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах столичного правительства по удвоению доли высокотехнологичного бизнеса в экономике Москвы к 2030 году. Сейчас этот сектор составляет 19%, а удвоение будет достигаться за счет малых и средних предприятий.

Мэр отметил, что предприятия, ранее покинувшие столицу, возвращаются, а в городе формируется кадровый потенциал для технологичного производства. В частности, в системе МСП работают 3,4 миллиона человек и зарегистрированы около миллиона субъектов.

