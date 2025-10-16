Московский гарантийный фонд выдал более 400 поручительств высокотехнологичным компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 400 поручительств были выданы Московским гарантийным фондом малым и средним предприятиям из высокотехнологичных отраслей за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фонд, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, осуществляет программу гарантийной поддержки, помогая предприятиям преодолеть проблему недостатка залогов при получении кредитов, уточнила глава департамента Кристина Кострома.

По ее словам, с начала текущего года 40% всей помощи фонда пришлось на высокотехнологичный сегмент, что позволило им привлечь финансирование на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

"Благодаря сотрудничеству фонда с банками-партнерами в сфере цифровизации процесс поддержки бизнеса осуществляется быстрее и прозрачнее, что способствует ускоренному развитию технологий и укреплению конкурентных позиций московских предприятий", – добавила Кострома.

Программа гарантийной помощи активно стимулирует рост бизнеса, предоставляя доступ к дополнительным источникам финансирования. Например, с 2006 года фонд помог столичным предпринимателям привлечь более 400 миллиардов рублей, из которых свыше 85 миллиардов получили компании из высокотехнологичных отраслей.

По условиям программы фонд предлагает поручительства для кредитов малого и среднего бизнеса в объеме до 70% от суммы финансирования, при этом максимальный размер поручительства составляет 100 миллионов рублей.

В числе получателей поддержки – отечественная компания, специализирующаяся на производстве вакуумного технологического оборудования, установок для напыления, плазмохимии, комплектующих и блоков вакуумных систем. Продукция компании представлена под собственными брендами, также она участвует в крупных выставках в сфере машиностроения и металлургии, постоянно совершенствует свои разработки и получает поддержку от города для устойчивого развития и расширения.

В 2025-м предприятие благодаря поручительству Московского гарантийного фонда получило кредит на покупку комплектующих. Комплексный подход к развитию позволил компании за последние три года увеличить выручку более чем в три раза.

В качестве еще одного примера выступила компания, разрабатывающая и выпускающая лакокрасочные материалы и продукты для смежных отраслей. На основе практического опыта она создала ряд смол и аддитивов, значительно улучшающих качество покрытий лакокрасочных изделий, что позволило внедрить современные энергосберегающие технологии и начать создание высокоэффективных защитных и декоративных покрытий.

Благодаря поручительствам фонда предприятие трижды получало необходимое финансирование, что привело к росту выручки на 26% в 2024 году.

Ранее стало известно, что Московский гарантийный фонд поспособствовал тому, что предприниматели в возрасте до 35 лет стали активнее развивать свое дело. В частности, с января по май этого года для компаний, которыми управляют руководители в возрасте до 35 лет, объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей.

Большую часть привлеченных денег направили на развитие производственных проектов – 43% от общего объема. Еще 22% пришлись на сферу торговли, 12% – на строительство, 23% распределились между компаниями других отраслей.