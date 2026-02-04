Свыше 20 маршрутов столичного наземного транспорта скорректируют с 7 февраля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 7 февраля в нескольких округах Москвы скорректируют 23 маршрута наземного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на некоторых маршрутах автобусы и электробусы начнут ходить чаще, а на других добавят дополнительные остановки. Благодаря изменениям горожане смогут легче и быстрее добираться до ближайших станций рельсового каркаса.

Социальные маршруты с511 и с811 станут районными – № 511 и 811. Электробусы начнут ходить чаще. Первая остановка маршрута № 511 расположится у жилого комплекса на улице Бочкова, что позволит жителям легче добираться прямо до центра города и Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Электробусы № 811 будут следовать до станции метро "Нагатинская".

Маршрут № 934, который ходил по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, теперь будет следовать по Университетскому проспекту.

Пять маршрутов получат три новые встречные остановки. "Воловья улица" начнет действовать в обе стороны для маршрута № 74, а остановка "Аллея Жемчуговой" станет работать в обе стороны для маршрутов № 208 и 408. Аналогично и с остановкой "Большая Филeвская улица" на Новозаводской улице для маршрутов № 366 и с369.

Семь новых остановок планируется добавить для еще 15 маршрутов столицы и области. Магистральный маршрут м23 получит остановку "Улица Нижние Мнeвники", а магистральный маршрут м77 – новую остановку у выхода № 5 станции метро "Текстильщики".

На маршрутах № 680 и 680к транспорт будет останавливаться на остановке "3-я Гражданская улица". Маршрут с23 получит остановку у выхода № 2 станции метро "Беговая".

Пригородные маршруты № 1154, 1342к, 1480 и 1532 получат остановку "Улица 9 Мая, 4А" в Химках. Там же для пригородных маршрутов № 1342к и 1480 добавится остановка "Школа" в Коммунальном проезде.

Остановки в районе Восточное Дегунино изменятся для маршрутов № 149, 170, 466, 477, 499 и 677. Кроме того, расположение остановок поменяют у станции метро "Речной вокзал" как для городских, так и пригородных маршрутов.



Ранее сообщалось, что в Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Активная работа по замене автобусов на электробусы в столице проводится с 2018 года, что способствует улучшению безопасности и комфорта поездок. После введения в эксплуатацию новые транспортные средства уже проехали свыше 4,2 миллиона километров.