Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 15:33

Транспорт

Более 25 тыс раз москвичи оценили работу городского транспорта в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 25 тысяч раз пассажиры столичного наземного транспорта использовали QR-коды для оценки его работы в 2025 году, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов, размещение QR-кодов в салонах автобусов и электробусов поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан. Это, в свою очередь, помогает оперативно вносить изменения для улучшения комфорта и качества поездок.

"В 2025 году наши водители получили более 5,6 тысячи благодарностей", – добавил вице-мэр.

Для того чтобы выразить свое мнение о поездках, пассажиры могут сканировать QR-коды, размещенные у кабины водителя и на специальной площадке для колясок и крупногабаритного багажа. С их помощью можно оставить обращение, предложить улучшения, поставить оценку, пройти опрос или поблагодарить водителя.

Ранее стало известно, что с момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались более 24 миллионов раз. Оформить бесплатную подписку можно в приложении "Метро Москвы" через СБП.

Для проезда в метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код и отсканировать его на турникете. В трамвае, автобусе и электробусе нужно, наоборот, отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.

Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на новых маршрутах "Москва – область"

Читайте также


транспортгород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика