Более 25 тыс раз москвичи оценили работу городского транспорта в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 25 тысяч раз пассажиры столичного наземного транспорта использовали QR-коды для оценки его работы в 2025 году, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов, размещение QR-кодов в салонах автобусов и электробусов поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан. Это, в свою очередь, помогает оперативно вносить изменения для улучшения комфорта и качества поездок.

"В 2025 году наши водители получили более 5,6 тысячи благодарностей", – добавил вице-мэр.

Для того чтобы выразить свое мнение о поездках, пассажиры могут сканировать QR-коды, размещенные у кабины водителя и на специальной площадке для колясок и крупногабаритного багажа. С их помощью можно оставить обращение, предложить улучшения, поставить оценку, пройти опрос или поблагодарить водителя.

Ранее стало известно, что с момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались более 24 миллионов раз. Оформить бесплатную подписку можно в приложении "Метро Москвы" через СБП.

Для проезда в метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код и отсканировать его на турникете. В трамвае, автобусе и электробусе нужно, наоборот, отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.