Собянин рассказал о новинках московского транспорта в 2025 году

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новинках московского транспорта, которые появились в 2025 году, отметив, что в ближайшее время современный и комфортный подвижной состав будет составлять большую часть парка электробусов, трамваев, поездов МЦД и вагонов метро.

За последние 15 лет Московский метрополитен пережил масштабную трансформацию. За это время сеть выросла в 1,7 раза, радикально ускорился темп обновления поездов.

"Если в советские годы модернизация подвижного состава происходила раз в десятилетия, то сейчас – каждые 2–4 года отечественные машиностроители готовы выводить в серию новую модель", – отметил мэр столицы.

В 2025 году в метро поступило 288 вагонов серии "Москва-2024", а в 2025-м – более 300, включая наиболее современную серию "Москва-2026", которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. В ближайшие два года в столицу поступят свыше 700 вагонов серии "Москва-2026".

В 2025 году трамвайный парк столицы пополнился 50 современными односекционными трамваями "Львенок-Москва". В них присутствует система автономного хода. Такие трамваи способны преодолевать участки более 5 километров без подключения к контактной сети.

В настоящее время "Львенок-Москва" курсирует по первому Московскому трамвайному диаметру Т1, который протягивается от Метрогородка до станции метро "Университет", а также на маршруте № 5 от станции метро "Рижская" до Белорусского вокзала. Еще 50 "львят" поступят в город до конца текущего года, завершив обновление трамвайного парка.

В сентябре по маршруту № 10 в районе Строгино начал ходить полностью беспилотный трамвай с пассажирами. Кроме того, испытательные трамваи-лаборатории курсируют по маршрутам № 30, 27, 23, 15, 31, собирая данные для будущего запуска с пассажирами. До конца года осваивать столичные маршруты будут уже 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году беспилотными технологиями оснастят две трети трамвайного парка.

В 2018 году автобусы заменили на современные электробусы.

"В 2025 году парк пополнился более 500 электробусами, в том числе машинами нового поколения КАМАЗ-52222. А всего на улицах Москвы работают уже свыше 2 700 электробусов", – подчеркнул Собянин.

В ближайшие два года к ним добавятся еще 700 электробусов нового поколения А5 по контракту 2025 года.

Прошедшим летом в столице завершили обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах (МЦД). Всего с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая "Иволги" и ЭП2Д.

В 2025 году в Москве стартовала программа обновления подвижного состава на Ярославском направлении. В настоящее время по нему курсируют уже 15 поездов "Иволга 4.0".

Кроме того, Собянин обратил внимание и на регулярные речные маршруты, указав, что три из них обслуживает 31 судно. При этом 10 модернизированных судов пополнили флот в 2025 году, а еще 8 электросудов поставят в 2026-м.

В Нагатинском затоне было создано инновационное производство современных электросудов. Ожидается, что к 2030 году на верфи построят около 40 новых электрических судов.

Ранее столичное правительство утвердило три проекта развития транспортной инфраструктуры в районах Вешняки, Новогиреево, Печатники и Покровское-Стрешнево. Одним из них стал новый пешеходный переход, который свяжет столичные районы Вешняки и Новогиреево, разделенные путями МЦД-4. Его длина составит около 100 метров.

