Водитель Chevrolet погиб при наезде на сугроб на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водитель автомобиля Chevrolet погиб в ДТП на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома 64. Уточняется, что водитель Chevrolet совершил наезд на сугроб. По предварительной версии, ему стало плохо за рулем.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее пять ДТП с участием 12 автомобилей произошли на 85-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье. За медицинской помощью никто не обращался, однако автомобили получили механические повреждения. В результате движение в сторону Москвы было ограничено.