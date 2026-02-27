Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москва поможет модернизировать 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, проект реализует АО "Центральная ППК" совместно с правительством города. Программа работ рассчитана на 2026-й и следующий год. В нее вошли:



4 станции Ярославского направления – Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось;

6 станций Павелецкого направления – Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская, Дербеневская.

Станции обновят по стандартам московского транспорта, благодаря чему они станут намного комфортнее для пассажиров.

"Там появятся современная инфраструктура, навесы во всю длину платформ, простая и понятная навигация, улучшенное освещение. Будут обновлены платформы, входные группы и турникеты. Станции интегрируем в единую транспортную систему города", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что будет проведено благоустройство прилегающих территорий. Например, остановки наземного транспорта перенесут ближе к входам на станции. Также улучшат дорожное движение и сделают удобные и безопасные переходы через проезжую часть.

После планируемых работ улучшится транспортное обслуживание свыше миллиона жителей прилегающих районов.

"Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги – одни из самых востребованных. Ежедневно здесь совершается свыше 440 тысяч поездок, в том числе на Ярославском направлении – 323 тысячи, а на Павелецком – 121 тысяча", – заключил мэр.

Ранее москвичей предупредили об изменении графика движения пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений МЖД, которое продлится до 24 марта. У ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Корректировки связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах.