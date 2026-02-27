Российские ученые разработали умную жевательную резинку

Фото: 123RF.com/serezniy

Ученые Сеченовского университета разработали жевательную резинку, способную растворять зубной налет и укреплять эмаль, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.

Продукт создан командой молодых исследователей Института стоматологии имени Е. В. Боровского.

В вузе отметили, что жвачка имеет ферментативный состав. В отличие от обычных жевательных резинок, новинка не просто освежает дыхание, а целенаправленно борется с бактериями, вызывающими кариес.

