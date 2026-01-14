CCTV: ученые в Китае разработали гибкую многослойную солнечную батарею

Фото: 123RF.com/grazvydas

Китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель, которую можно применять для энергоснабжения космических аппаратов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на опубликованные в журнале Nature результаты.

Открытие сделано исследователями из Сучжоуского университета. Уточняется, что фотоэлектрический элемент сочетает в себе кристаллический кремний и перовскит. Каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света.

"Элемент способен поглощать более широкий спектр солнечной энергии по сравнению с однослойными элементами, что позволяет более эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество", – заявил телеканалу профессор Чжан Сяохун.

По его словам, сейчас солнечные панели широко применяются в космической отрасли. Новое изобретение можно применять для длительного энергоснабжения космических аппаратов и центров обработки данных в космосе.

