China Daily: китайские ученые обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях

12 ноября, 17:01Наука
Фото: gig.cas.cn
Ученые из Китая впервые обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях. Об этом сообщает газета China Daily.
Как уточняется в материале издания, явление минерализации редкоземельных элементов (РЗЭ) было выявлено в папоротниках.
Исследователь Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук Чжу Цзяньси пояснил, что РЗЭ являются незаменимыми основными стратегическими ресурсами в высокотехнологичных областях.
"А также относятся к числу ключевых сырьевых материалов, сталкивающихся с относительно высокими рисками в глобальной цепочке поставок", – добавил специалист.
Ученые изучили вечнозеленый папоротник бленхум восточный (Blechnum orientale). В тканях этого растения найденные элементы образовывали минерал монацит-(La). Это может стать основой для экологически чистого способа добычи этих стратегически важных ресурсов.
По словам ученого, папоротник действует как "пылесос" для редкоземельных металлов. Он поглощает и концентрирует их из окружающей среды, после чего элементы оседают в виде наночастиц и кристаллизуются в редкоземельные фосфатные минералы.
В отличие от природного монацита, который часто содержит радиоактивные элементы, "биомонацит" чист и безопасен.
Ранее ученые обнаружили, что растение Boquila trifoliolata из Аргентины и Чили имеет способность "видеть". Оно меняет форму листьев, подстраиваясь под соседние кустарники, чтобы избежать внимания травоядных животных. Кроме того, оно может имитировать внешний вид листьев искусственных растений.