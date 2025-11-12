Форма поиска по сайту

12 ноября, 17:01

Наука
China Daily: китайские ученые обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях

Фото: gig.cas.cn

Ученые из Китая впервые обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях. Об этом сообщает газета China Daily.

Как уточняется в материале издания, явление минерализации редкоземельных элементов (РЗЭ) было выявлено в папоротниках.

Исследователь Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук Чжу Цзяньси пояснил, что РЗЭ являются незаменимыми основными стратегическими ресурсами в высокотехнологичных областях.

"А также относятся к числу ключевых сырьевых материалов, сталкивающихся с относительно высокими рисками в глобальной цепочке поставок", – добавил специалист.

Ученые изучили вечнозеленый папоротник бленхум восточный (Blechnum orientale). В тканях этого растения найденные элементы образовывали минерал монацит-(La). Это может стать основой для экологически чистого способа добычи этих стратегически важных ресурсов.

По словам ученого, папоротник действует как "пылесос" для редкоземельных металлов. Он поглощает и концентрирует их из окружающей среды, после чего элементы оседают в виде наночастиц и кристаллизуются в редкоземельные фосфатные минералы.

В отличие от природного монацита, который часто содержит радиоактивные элементы, "биомонацит" чист и безопасен.

Ранее ученые обнаружили, что растение Boquila trifoliolata из Аргентины и Чили имеет способность "видеть". Оно меняет форму листьев, подстраиваясь под соседние кустарники, чтобы избежать внимания травоядных животных. Кроме того, оно может имитировать внешний вид листьев искусственных растений.

науказа рубежом

