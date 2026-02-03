Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 23:59

Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП с "КамАЗом" в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Авария с участием "КамАЗа" произошла на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново в Башкирии. В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

По предварительным данным, ДТП произошло около 16:00 по московскому времени 3 февраля на 27-м километре автодороги. Там столкнулись "КамАЗ" и "Лада Гранта".

Как уточнил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Владимир Севастьянов, легковой автомобиль направлялся из Аксенова в Белебей, однако из-за непогоды его занесло, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. От сильного удара четыре человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Приморье на автодороге Раздольное – Хасан произошло столкновение туристического автобуса и грузовика.

В результате погибли водитель и двое пассажиров общественного транспорта. Еще девять получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Новости регионов: около 20 машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика