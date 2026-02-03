Четыре человека погибли в результате ДТП с "КамАЗом" в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Авария с участием "КамАЗа" произошла на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново в Башкирии. В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

По предварительным данным, ДТП произошло около 16:00 по московскому времени 3 февраля на 27-м километре автодороги. Там столкнулись "КамАЗ" и "Лада Гранта".

Как уточнил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Владимир Севастьянов, легковой автомобиль направлялся из Аксенова в Белебей, однако из-за непогоды его занесло, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. От сильного удара четыре человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Приморье на автодороге Раздольное – Хасан произошло столкновение туристического автобуса и грузовика.

В результате погибли водитель и двое пассажиров общественного транспорта. Еще девять получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

