22 января, 14:48

Происшествия

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Приморье

Фото: телеграм-канал "NEWS.VL | Владивосток и Приморье"

В Приморье произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в телеграм-канале УМВД региона.

Предварительно установлено, что ДТП произошло на автодороге Раздольное – Хасан около поселка Барабаш. В результате столкновения скончались водитель и двое пассажиров автобуса. Всего в салоне находились 14 человек.

В региональном Минздраве уточнили, что в автобусе были туристы, следовавшие из КНР. На место происшествия выехал губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр здравоохранения Евгений Шестопалов.

Региональное управление Следственного комитета по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Ранее в районе Бирюлево Западное в Москве столкнулись легковой автомобиль и электробус маршрута с891. Авария произошла на улице Подольских Курсантов. Предварительно, водитель машины не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги.

Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

происшествияДТПрегионы

