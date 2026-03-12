Цена нефти Brent вновь превысила 100 долларов за баррель

Фото: depositphotos/bashta

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 07:00 по Москве, цена на нефть этой марки поднялась примерно на 9,4% относительно предыдущего закрытия – до 100,52 доллара за баррель. При этом апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 8,26% – до 94,51 доллара за баррель.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2026 году до 78,84 доллара за баррель. Среди причин – сокращение поставок нефти через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также снижение ее добычи в странах этого региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается и танкеров с нефтью.