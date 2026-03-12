В Москве похоронили инвалида-колясочника, пропавшего после атаки на "Крокус"

Фото: телеграм-канал SHOT

Инвалида-колясочника Максима Вербенина, который считался пропавшим без вести после теракта в "Крокус Сити Холле", похоронили, рассказала RT его мать Алена.

По ее словам, он считался пропавшим, поскольку долгое время не удавалось найти даже его ДНК. Однако в августе 2025 года следователи обнаружили останки Вербенина. Женщина отметила, что ей пришлось переделывать свидетельство о смерти.

Мужчину похоронили 22 февраля 2026 года на Троекуровском кладбище в Москве.

Его мама добавила, что приняла без особых эмоций приговор исполнителям теракта. Она рассказала, что не ходила на суд, поскольку боялась того, что не сможет сдержаться и будет срываться на обвиняемых.

"Наказали и наказали. Есть еще и высший, человеческий суд. Эмоций по поводу приговора нет. Эмоции может вызывать только то, что может что-то изменить. А мне это сына уже не вернет", – объяснила она.

Вербенин приходил на концерт в "Крокус" вместе со своей возлюбленной Натальей. После начала стрельбы и пожара он закрыл ее от пуль и сказал спасаться самой. Покинуть здание на инвалидной коляске из-за лестниц и ступенек он не смог.

Сейчас Наталья, по словам матери Вербенина, почти ни с кем не общается и до сих пор переживает трагедию. Девушка проходит лечение, ей проводят операции по пересадке кожи из-за ожогов.

Теракт произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе 4 исполнителя. Они и их пособники были признаны виновными в полном объеме. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

