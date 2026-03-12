Температурный рекорд обновился в Москве на 12 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха обновился в Москве 12 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

"К 14:00 воздух в столице прогрелся до +12 градусов – это ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году", – пояснил он.

Специалист уточнил, что показатель зафиксировали на базовой метеостанции ВДНХ. При этом в ближайшие дни в столице возможно новое обновление температурных максимумов – 13 и 14 марта.

Ранее сообщалось, что теплая погода задержится в Москве до 18–19 марта. Дневные температуры будут держаться около 10 градусов.

