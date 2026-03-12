Теплая погода сохранится в Москве до 18–19 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплая погода задержится в Москве до 18–19 марта, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, примерно до конца второй декады марта погода не будет "баловать" москвичей разнообразием. Дневные температуры будут держаться около 10 градусов.

"Повыше может быть, пожалуй, только сегодня и завтра (12 и 13 марта. – Прим. ред.) – до 13 градусов. Потом будет несколько скромнее. Ночные температуры по-прежнему будут держаться около 0 градусов. Осадков не ожидается", – рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что со сходом снега в городе могут появляться единичные змеи, однако их массовое пробуждение ожидается, когда среднесуточная температура воздуха установится около 8–10 градусов.

В Москве обитают обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Первые обитают около водоемов и влажных низин, а вторые – в сухих и хорошо проветриваемых местах, например лесных полянах.