Около 70 тысяч человек пострадали из-за ударов по Ирану

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Около 70 тысяч человек получили ранения в результате ударов США и Израиля по Ирану, заявил посол республики в РФ Казем Джалали. Он высказался об этом на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса.

Дипломат напомнил, что в ходе эскалации погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и "большое количество военных командиров". Также он указал на гибель школьниц из-за атаки на школу в городе Минаб.

Помимо этого, жертвами ударов стали 1 348 граждан – среди них 206 школьников, 40 профессоров и студентов. Кроме того, в стране разрушено 19 тысяч объектов.

"Это в основном мирные объекты. И 16 тысяч обычных жилых домов также разрушены. 1 647 торговых центров разрушили", – указал Джалали.

По его словам, под удары также попадают машины скорой помощи и банки.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Тегеран не отказывается от переговоров. Он напомнил, что США дважды не соблюдали договоренности и наносили удары именно во время дипломатических контактов.

"На этот раз мы не будем повторять то же самое. Если будут переговоры, тогда будут и условия", – отметил руководитель дипмиссии.

Он объяснил, что сначала должны завершиться боевые действия, после чего необходимо отметить все санкции против Ирана и компенсировать ущерб, который был нанесен стране.

Израиль и США нанесли первые ракетные удары по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика начала точечно атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по ближневосточному конфликту, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны. Документ также осуждает попытки Тегерана воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив.

