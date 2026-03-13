Mirror: американка прислала отравленную лазанью женщине, чтобы вызвать выкидыш

В американском штате Айова задержали 36-летнюю Амбер Сноу, которая пыталась вызвать у беременной женщины выкидыш с помощью отравленной лазаньи, сообщает Mirror.

Уточняется, что она отправила семье предполагаемой жертвы блюдо, в которое было подмешано отравляющее вещество. Позже оказалось, что в еде содержался оксикодон – сильнодействующее обезболивающее.

По данным правоохранителей, лазанья предназначалась для беременной женщины. Предварительно, блюдо могли приготовить для того, чтобы вызвать у нее выкидыш.

Сейчас предполагаемая жертва и ее ребенок находятся в безопасности, однако есть предположение, что Сноу могла действовать не одна – были обнаружены сообщения между обвиняемой и предполагаемыми сообщниками.

В настоящий момент ей предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе нарушение правил обращения с контролируемыми веществами, попытку незаконного прерывания беременности, создание угрозы для ребенка, а также введение вредного вещества взрослому и несовершеннолетнему.

Сноу находится под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 100 тысяч долларов.

