13 марта, 18:52

Mirror: американка прислала отравленную лазанью женщине, чтобы вызвать выкидыш

Жительница США прислала отравленную лазанью, чтобы вызвать у женщины выкидыш

Фото: 123RF.com/mikkiorso

В американском штате Айова задержали 36-летнюю Амбер Сноу, которая пыталась вызвать у беременной женщины выкидыш с помощью отравленной лазаньи, сообщает Mirror.

Уточняется, что она отправила семье предполагаемой жертвы блюдо, в которое было подмешано отравляющее вещество. Позже оказалось, что в еде содержался оксикодон – сильнодействующее обезболивающее.

По данным правоохранителей, лазанья предназначалась для беременной женщины. Предварительно, блюдо могли приготовить для того, чтобы вызвать у нее выкидыш.

Сейчас предполагаемая жертва и ее ребенок находятся в безопасности, однако есть предположение, что Сноу могла действовать не одна – были обнаружены сообщения между обвиняемой и предполагаемыми сообщниками.

В настоящий момент ей предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе нарушение правил обращения с контролируемыми веществами, попытку незаконного прерывания беременности, создание угрозы для ребенка, а также введение вредного вещества взрослому и несовершеннолетнему.

Сноу находится под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 100 тысяч долларов.

Ранее в Италии 31-летний мужчина довел бывшую возлюбленную до нервного срыва, преследуя ее с помощью дрона. Он запускал его над местами, где она находилась, а также отправлял девушке навязчивые сообщения и подарки.

Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла дрон и два смартфона. На устройствах нашли снимки девушки и ее нового спутника, сделанные без ее согласия.

