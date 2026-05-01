Спасатели обнаружили тело последнего туриста, попавшего под лавину в Бурятии

Спасатели нашли тело последнего туриста, ставшего жертвой схода лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

Отмечается, что речь идет о мужчине 1985 года рождения. Тело было передано представителям МВД РФ.

На данный момент поисково-спасательные работы на месте ЧП полностью завершены.

Инцидент на горе Мунку-Сардык произошел в пятницу, 24 апреля. Туристическая группа из 7 человек, которая, предварительно, не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.