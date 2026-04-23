Гендиректор турфирмы арестован по делу о гибели трех туристов в Бурятии

Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Бурятия"

Гендиректор компании, организовавшей альпинистский тур в Бурятию, во время которого погибли трое туристов, арестован. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее прошение следствия, уточнили в ведомстве, добавив, что в настоящее время инстанция рассматривает другое ходатайство, касающееся меры пресечения для еще двух фигурантов дела.

О гибели трех путешественников из-за переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно 21 апреля. Все они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По версии правоохранителей, туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. 18 апреля они начали свой путь из базового лагеря, а вернуться планировали 22-го числа к полудню.

Однако ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям, которые немедленно выдвинулись к месту происшествия. Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка, спустить их удалось 22-го числа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители задержали директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске, а позднее предъявили официальное обвинение.