Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 13:39

Происшествия

Гендиректор турфирмы арестован по делу о гибели трех туристов в Бурятии

Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Бурятия"

Гендиректор компании, организовавшей альпинистский тур в Бурятию, во время которого погибли трое туристов, арестован. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее прошение следствия, уточнили в ведомстве, добавив, что в настоящее время инстанция рассматривает другое ходатайство, касающееся меры пресечения для еще двух фигурантов дела.

О гибели трех путешественников из-за переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно 21 апреля. Все они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По версии правоохранителей, туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. 18 апреля они начали свой путь из базового лагеря, а вернуться планировали 22-го числа к полудню.

Однако ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям, которые немедленно выдвинулись к месту происшествия. Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка, спустить их удалось 22-го числа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители задержали директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске, а позднее предъявили официальное обвинение.

Читайте также


Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

