Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 13:58

Общество
Главная / Новости /

Врач Залетова: кимчи, матча и отварной картофель помогут поддержать микробиоту кишечника

Диетолог назвала продукты, необходимые для поддержания микробиоты кишечника

Фото: depositphotos/fudio

Отварной картофель, черника, кимчи и матча помогут поддержать здоровье микробиоты. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

23 апреля в России отмечается День заботы о микробиоте. По мнению эксперта, речь не просто о "бактериях для пищеварения", а о полноценном метаболическом "органе", который влияет на многие процессы в организме.

"Здоровый и разнообразный микробиом необходим для cинтеза жизненно важных веществ. Например, бактерии кишечника производят витамин К2, нужный для свертывания крови и здоровья костей, а также витамины группы B – биотин, фолат, B12, которые играют важную роль в поддержании работы всех систем организма", – пояснила эксперт.

При этом короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), являющиеся главным топливом для клеток кишечника колоноцитов, тоже продуцируются в микробиоте, добавила врач.

Важно знать, что около 70-80% иммунных клеток организма находятся в кишечнике. Микробиота "обучает" иммунитет отличать своих от чужих и не атаковать пищу или собственные ткани. Кроме того, через блуждающий нерв и продукцию нейромедиаторов серотонина и гамма-аминомасляной кислоты бактерии влияют на настроение, тревожность и когнитивные функции.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Следует помнить, что снижение разнообразия микробиоты является фактором риска развития ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета II типа. К тому же дисбактериоз, сопровождающийся нарушением баланса микробных сообществ, приводит к увеличению бактерий, способных превращать L-карнитин и холин из красного мяса и яиц в триметиламиноксид. Он повреждает эндотелий сосудов, что способствует развитию атеросклероза, предупредила диетолог.

"Чтобы поддерживать здоровье микробиома, важно кормить "хорошие" бактерии, то есть употреблять достаточно клетчатки, а это минимум 25-30 граммов в день. Источниками могут быть цельнозерновые крупы, такие как гречка, овес долгой варки (около 20-30 минут), перловка, булгур, а также орехи, семена, овощи и бобовые: нут, чечевица, фасоль", – отметила Залетова.

Резистентный крахмал тоже важен. Его источниками являются отварной картофель, зеленые бананы и рис, добавила эксперт.

Для пополнения микробиоты кишечника важно употреблять ферментированные продукты, в которых присутствуют бактерии, выжившие в кислой среде и обладающие высокой активностью. Они есть в кефире, йогурте без сахара с живыми культурами (lactobacillus bulgaricus), квашеной капусте без уксуса, кимчи и мисо-супе.
Эксперт отметила, что для здоровой микробиоты важны и растительные пигменты полифенолы. Это не пища для бактерий, а скорее "лекарство", которое помогает им бороться с окислительным стрессом и поддерживает их рост. Они содержатся в чернике, голубике, зеленом чае (особенно много в матче), какао (от 70%), темном винограде и оливковом масле extra virgin, отметила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала какао, приготовленное из натурального порошка, одним из самых полезных напитков. Он содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика