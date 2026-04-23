Глава Минобрнауки призвал переосмыслить понятие высшего образования

Понятие высшего образования необходимо переосмыслить во всех его аспектах. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на открытии экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху" в Национальном центре "Россия".

По словам главы Минобрнауки, речь идет не о механической пролонгации учебных сроков, отказе от устоявшихся понятий или объединении специальностей и перестановке дисциплин.

"Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях", – цитирует министра ТАСС.

Как подчеркнул Фальков, в настоящее время в мире происходят кардинальные технологические перемены, сопоставимые по масштабу с историческими периодами, коренным образом менявшими уклад жизни.

"И, конечно, образование в целом и его основная часть, образование высшее, не могут в этих условиях не меняться", – добавил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

По словам замминистра, цель системной работы по обновлению программ – обеспечить максимальную востребованность выпускников на рынке труда, а также привести их знания в соответствие с актуальными запросами экономики.

