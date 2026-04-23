Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:03

Глава Минобрнауки призвал переосмыслить понятие высшего образования

Понятие высшего образования необходимо переосмыслить во всех его аспектах. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на открытии экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху" в Национальном центре "Россия".

По словам главы Минобрнауки, речь идет не о механической пролонгации учебных сроков, отказе от устоявшихся понятий или объединении специальностей и перестановке дисциплин.

"Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях", – цитирует министра ТАСС.

Как подчеркнул Фальков, в настоящее время в мире происходят кардинальные технологические перемены, сопоставимые по масштабу с историческими периодами, коренным образом менявшими уклад жизни.

"И, конечно, образование в целом и его основная часть, образование высшее, не могут в этих условиях не меняться", – добавил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

По словам замминистра, цель системной работы по обновлению программ – обеспечить максимальную востребованность выпускников на рынке труда, а также привести их знания в соответствие с актуальными запросами экономики.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

