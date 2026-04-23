Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 20:16

Время продажи алкоголя в Коми сократят на час

Время продажи алкоголя в магазинах Коми сократится на час с 1 сентября. Соответствующий закон принял госсовет региона, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

"С 1 сентября в Коми изменят время продажи алкоголя. Купить алкоголь в магазинах можно будет с 09:00, а не с 08:00, как сейчас", – говорится в публикации.

Решение обусловлено высокими показателями употребления спиртных напитков и связанных с ним правонарушений. Кроме того, введенные меры позволят избежать пересечения утренних потоков школьников и студентов с покупателями алкоголя.

Ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей спиртных напитков. Первый зампред комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин уточнил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения о введении дополнительных ограничений, в том числе запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах.

