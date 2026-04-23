Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 21:28

Культура

Объявлены победители 48-го Московского международного кинофестиваля

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В столице прошла церемония закрытия и торжественное награждение победителей 48-го Московского международного кинофестиваля.

Индийский фильм "Страсть" продюсера Разака Ахамеда и режиссера Фазиля Разака получил главную награду ММКФ "Золотой Святой Георгий" в номинации "Лучший фильм".

Трофеи "Серебряный Святой Георгий" получили корейская картина "Нигде – и все же где-то" в категории короткометражного кино, российский проект "Выготский" – приз за лучшую режиссерскую работу, картина "Температура вселенной" в номинации "Русские премьеры".

Испано-румынский фильм "Воздаяние" получил награду в рамках специального приза жюри, китайский проект "Долгий путь домой" оценили в конкурсе документального кино. Награды "Серебряный Святой Георгий" за лучшие мужскую и женскую роль достались Сергею Гилеву за роль в фильме "Выготский" и Амрутхе Кришнакумар за работу в фильме "Страсть".

Приз зрительских симпатий вручили режиссеру Павлу Иванову за картину "Отец".

Ранее народный артист России Сергей Безруков получил почетную награду ММКФ имени Константина Станиславского "Верю". Принимая награду, актер подчеркнул, что привык работать, не думая об этом, и признался, что испытывает неловкость. Данная награда присуждается выдающимся мастерам актерского искусства с момента учреждения на фестивале в 1999 году.

