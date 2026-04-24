Дипмиссия РФ назвала санкции Евросоюза нелегитимными

Антироссийские санкции Евросоюза являются нелегитимными, поскольку они не были приняты Совбезом ООН. Таким образом постпредство РФ при ЕС прокомментировало 20-й пакет европейских санкций против России.

"Хотели бы напомнить, что только санкции, введенные по решению Совета Безопасности ООН, являются легитимными. Все остальное – односторонние принудительные меры, а по сути – произвол и агрессия, которые противоречат международному праву, Уставу ООН, нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами", – отметили в дипмиссии.

Дипломаты назвали новый пакет ограничительных мер "санкционным бумерангом", указав, что в этот раз на его согласование странам Евросоюза потребовались месяцы.

В рамках новых санкций ЕС ввел так называемый "инструмент по борьбе с обходом ограничений". В соответствии с ним Брюссель наделил себя правом в одностороннем порядке ограничивать экспорт ряда товаров и технологий из ЕС в третьи страны, в которых, как утверждается, есть "высокий риск" обхода санкций против РФ.

"Речь идет, по сути, об экономическом шантаже и экстерриториальном применении есовских рестрикций в отношении суверенных государств с целью нанести ущерб нашей стране", – подчеркнули в постпредстве.

Там добавили, что российская экономика обладает огромным запасом прочности, чего нельзя сказать об экономике Евросоюза. Все незаконные действия ЕС в отношении России получат должный и своевременный ответ, заключили в дипмиссии.

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Кроме того, Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

В рамках новых рестрикций Евросоюз вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

По данным Евросовета, ЕС в новом пакете санкций против России ввел самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.