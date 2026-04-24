Четвертый тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби пройдет 25 апреля

В Уфе пройдет четвертый тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби. Мероприятие состоится на территории стадиона "Динамо" 25 апреля, передали организаторы мероприятия.

"Регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби России и SA Media Group проводят традиционный турнир по тэг-регби среди корпоративных команд", – говорится в сообщении.

В текущем сезоне команды поделены на "спортивный" и "корпоративный" дивизионы. В двух первых сезонах туры проходили в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге, Суздале, Самаре и Москве. Три первых тура третьего сезона – в Москве, Калининграде и Волгограде.

В четвертом туре ожидается участие 26 коллективов.

