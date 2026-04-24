Заморозки ожидаются в столичном регионе предстоящей ночью

Заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России.

В ночь на 25 апреля будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов по области, рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что днем 25 апреля на фоне переменной облачности осадков не будет. Воздух прогреется до 8–10 градусов в Москве и до 5–10 градусов в Московской области.

"Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду", – добавили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 26 апреля, столичный регион окажется в теплом секторе балтийского циклона. В связи с этим днем столбики термометров покажут плюс 10–11 градусов, однако утром возможен дождь. С 27 апреля по 3 мая ожидается ухудшение погоды и похолодание до 3–5 градусов.