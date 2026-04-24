Песков напомнил, что Путин доверяет точке зрения ЦБ по ключевой ставке

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Владимир Путин неоднократно выражал доверие к позиции Банка России по вопросам ключевой ставки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он сам неоднократно об этом говорил в публичных выступлениях", – ответил Песков на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

Вместе с тем официальный представитель Кремля добавил, что изменения ставки остаются в компетенции Центробанка, поэтому в подобных темах важно учитывать именно позицию регулятора.

24 апреля прошло очередное заседание совета директоров ЦБ, в рамках которого регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Решение было принято в связи с соответствием внутреннего спроса возможностям увеличения предложения товаров и услуг.

На этом же собрании Банк РФ пересмотрел свой прогноз по средней ключевой ставке в текущем году, повысив его до 14–14,5% с предыдущего уровня 13,5–14,5%. Таким образом, до конца 2026-го показатель будет находиться в диапазоне 13,3–14%.