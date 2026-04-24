Юрист Гринь: создатель ИИ-кавера "Седой ночи" Шатунова не обладает правами на песню

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/augustseptemberov

Создатель ИИ-версии песни "Седая ночь" Август Септемберов не может автоматически считаться обладателем авторских прав на сгенерированную композицию. Об этом ТАСС сообщила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

По ее словам, права на оригинальную песню сохраняются за правообладателями. После судебных разбирательств они принадлежат наследникам Юрия Шатунова, в первую очередь его супруге.

"Кавер сам по себе не дает прав на оригинальную мелодию или текст и обычно требует разрешений на использование. Однако создатель кавера мог бы претендовать на право исполнения собственной аранжировки, если она оригинальна, а также на права производителя фонограммы на конкретную запись", – пояснила эксперт.

Гринь подчеркнула, что российское законодательство защищает произведения, созданные человеком. Если результат полностью сгенерирован искусственным интеллектом без значимого участия автора, он, как правило, не подпадает под охрану авторского права.

Она добавила, что из-за широкого распространения ИИ в России обсуждаются возможные изменения законодательства в части маркировки такого контента, прозрачности источников данных и распределения ответственности.

ИИ-кавер "Седой ночи", в котором использован английский текст и голос рэпера Канье Уэста, ранее стал вирусным в соцсетях и возглавил мировой рейтинг сервиса Shazam.

Также сообщалось, что нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Так юрист Кирилл Дьяков прокомментировал законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который был предложен Минцифры.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Его цель – защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.