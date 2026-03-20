Иностранные нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Об этом РИА Новости заявил юрист Кирилл Дьяков.

Так специалист прокомментировал законопроект о регулировании искусственного интеллекта, который был предложен Минцифры. По данным ведомства, закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

Как указано в проекте министерства, работа трансграничных технологий ИИ может быть запрещена или ограничена в стране в случаях, установленных законодательством.

Там уточняется, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией более 500 тысяч человек должны будут в том числе хранить на территории России информацию о пользователях в течение трех лет.

"Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России", – сказал Дьяков.

Он объяснил, что открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно развертывать и продолжать обучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре госорганизаций и компаний. В этом случае все данные обрабатываются и остаются внутри нее.

При этом эксперт подчеркнул, что в данный момент статья законопроекта о зарубежном ИИ не устанавливает, в каких случаях можно запрещать или ограничивать использование нейросетей.

В середине февраля в работе ChatGPT был зафиксирован сбой. Неполадки также наблюдались у Character AI и других сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что платформы не блокировались в России, так как не поступали соответствующие решения уполномоченных органов.